Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.
Розробкою проєкту займуться Fox і Warner Bros. Animation.
Продюсеркою шоу стане Елізабет Бенкс, яка також озвучить головну героїню – вже дорослу Пебблс Флінтстоун.
Дія “Бедрок” буде відбуватися через 20 років після подій оригінального шоу.
Інші подробиці виробництва поки не розголошуються.
Мультсеріал “Флінстоуни” виходив на американському телеканалі ABC з вересня 1960 по квітень 1966. Основна ідея проєкту полягала в карикатурному зображенні американського суспільства 1950-х років, яке помістили в умови умовного кам’яного віку.
- Раніше повідомлялося, що сервіс Hulu замовив продовження серіалу “Як я зустрів вашу маму”, який виходив з 2005 по 2014 рік. Сиквел отримав назву “Як я зустріла вашого тата”.