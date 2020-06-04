Мультсеріал Looney Tunes Cartoons про Багза Банні і Даффі Дака став найпопулярнішим шоу на стрімінговому сервісі HBO, обійшовши за переглядами "Гру престолів".

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

27 травня телемережа HBO запустила свій стрімінговий сервіс HBO Max. За перший же тиждень роботи сервісу сформувався топ найпопулярніших шоу. У нього потрапили не “Сопрано” або “Гра престолів”, а шоу для дітей.

Так, за даними аналітичної компанії Parrot Analytics, найпопулярнішим проєктом став мультсеріал 2019 року Looney Tunes Cartoons від Warner Bros., який розповідає про популярних персонажів кролика Багза Банні та качку Даффі Дака.

На другому місці — “Не занадто пізнє шоу” про персонажем “Вулиці Сезам” Елмо.

На третьому місці опинилася комедія “Love Life” з Анною Кендрік. Минулого тижня HBO Max прискорив випуск нових епізодів серіалу, пославшись на “сильний позитивний відгук аудиторії”.