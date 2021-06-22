Про це пише видання NME.

Альбом називається “Origin Of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)”, в нього увійшли нові мікси оригінальних 11 треків, а також композиція “Futurism”, яка раніше виходила тільки в Японії.

Попри те, що у назві платівки є слово ремікс, композиції, що увійшли до нього – це скоріше переосмислення оригінального альбому з новими мікшуванням і акцентами на деталях.

Музиканти працювали над перевиданням разом з продюсером Річем Кості, який раніше розробляв з гуртом альбоми “Absolution” (2003), “Black Holes & Revelations” (2006), “Drones” (2015) і “Simulation Theory” (2018).

Оригінальний реліз “Origin of Symmetry” відбувся 18 червня 2001 року. Це перший альбом групи, який увійшов в топ-10 британського хіт-параду.