Про це пише видання NME.
Альбом називається “Origin Of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)”, в нього увійшли нові мікси оригінальних 11 треків, а також композиція “Futurism”, яка раніше виходила тільки в Японії.
Попри те, що у назві платівки є слово ремікс, композиції, що увійшли до нього – це скоріше переосмислення оригінального альбому з новими мікшуванням і акцентами на деталях.
Музиканти працювали над перевиданням разом з продюсером Річем Кості, який раніше розробляв з гуртом альбоми “Absolution” (2003), “Black Holes & Revelations” (2006), “Drones” (2015) і “Simulation Theory” (2018).
Оригінальний реліз “Origin of Symmetry” відбувся 18 червня 2001 року. Це перший альбом групи, який увійшов в топ-10 британського хіт-параду.
- Раніше повідомлялося, що американський інді-рок гурт Modest Mouse випустив пісню “The Sun Has not Left” — третій сингл з майбутнього альбому “The Golden Basket”.