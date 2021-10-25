Музей підробок: MSCHF розпродають 999 копій і 1 справжню картину Воргола

Артколектив MSCHF з Нью-Йорка продає 1000 однакових малюнків по 250 доларів. Тільки один з них намалював Енді Воргол, і ніхто не знає, який саме.

Про це повідомляються на сайті аукціону MSCHF, що отримав назву “Музей підробок”.

Товар, запропонований лише за 250 доларів, описаний як “Можливо справжня копія “Фей” Енді Воргола”.

“Це серія з 1000 ідентичних творів мистецтва. Всі вони безумовно належать MSCHF, а також, можливо, Енді Ворголу. Будь-які записи про те, яка в наборі є оригінальною, знищено”, — зазначено на сайті.

Оригінальний малюнок був створений Ворголом у 1954 році.

Описуючи свій творчий задум MSCHF зазначили:

“Створюючи масу “Фей”, ми стираємо слід походження творів мистецтва. Хоча вони фізично не пошкоджені, ми руйнуємо будь-яку майбутню впевненість у правдивості роботи. Закопуючи голку в стопку, ми робимо оригінал такої ж підробкою, як і будь-які наші копії”.

На переконання митців, світ надто сконцентрований на автентичності творів і недостатньо на їхній естетичній складовій.

“Копії зменшують цінність, але збільшують дохід”, — зазначають також митці, які в разі розпродажу всіх зображень отримають 2,5 млн доларів тоді як оригінал коштував їм 20 тисяч доларів