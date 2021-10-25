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Музей підробок: MSCHF розпродають 999 копій і 1 справжню картину Воргола

Артколектив MSCHF з Нью-Йорка продає 1000 однакових малюнків по 250 доларів. Тільки один з них намалював Енді Воргол, і ніхто не знає, який саме. 

Понеділок, 25 жовтня 2021, 22:10

Фото: MSCHF

Про це повідомляються на сайті аукціону MSCHF, що отримав назву “Музей підробок”.

Товар, запропонований лише за 250 доларів, описаний як “Можливо справжня копія “Фей” Енді Воргола”.

“Це серія з 1000 ідентичних творів мистецтва. Всі вони безумовно належать MSCHF, а також, можливо, Енді Ворголу. Будь-які записи про те, яка в наборі є оригінальною, знищено”, — зазначено на сайті.

Оригінальний малюнок був створений Ворголом у 1954 році.

Fairies Енді Воргол

Фото: MSCHF

Описуючи свій творчий задум MSCHF зазначили:

“Створюючи масу “Фей”, ми стираємо слід походження творів мистецтва. Хоча вони фізично не пошкоджені, ми руйнуємо будь-яку майбутню впевненість у правдивості роботи. Закопуючи голку в стопку, ми робимо оригінал такої ж підробкою, як і будь-які наші копії”.

На переконання митців, світ надто сконцентрований на автентичності творів і недостатньо на їхній естетичній складовій.

“Копії зменшують цінність, але збільшують дохід”, — зазначають також митці, які в разі розпродажу всіх зображень отримають 2,5 млн доларів тоді як оригінал коштував їм 20 тисяч доларів

  • Раніше повідомлялося, що американський репер Lil Nas X та артколектив MSCHF з Нью-Йорка випустили ексклюзивні кросівки Satan Shoes з бронзовою пентаграмою, перевернутим хрестом та краплею справжньої людської крові в підошві – всі кросівки були розпродані майже відразу.
  • Суд в США задовольнив вимогу виробника спортивних товарів Nike і тимчасово заборонив продавати кросівки Satan Shoes з нібито людською кров’ю, які випустили американський репер Lil Nas X спільно з компанією MSCHF.
Теги: MSCHF, Енді Воргол

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