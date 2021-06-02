Музичний фестиваль Coachella (Коачелла) в пустелі Південної Каліфорнії повернеться вперше за два роки в квітні 2022 року.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Один з найбільших в світі музичних фестивалів був скасований в 2020 році через пандемію коронавірусу. Організатори хотіли провести його в жовтні 2021 року, але цей план був скасований.

Фестиваль зазвичай збирає півмільйона фанатів на відкритому майданчику в Індіо, на схід від Лос-Анджелеса.

Захід 2022 року відбудеться протягом двох уїк-ендів – з 15 по 17 і з 22 по 24 жовтня. Квитки надійдуть у продаж в п’ятницю, 4 червня.

Виконавці на 2022 рік поки невідомі. Зірки, які повинні були взяти участь у фестивалі 2020 року, включали Френка Оушена, рок-групу Rage Against the Machine і Тревіса Скотта.

ДОВІДКА. Фестиваль музики та мистецтв у долині Коачелла, також відомий як Коачелла-фест або просто Коачелла – музичний фестиваль, що проводиться компанією Goldenvoice в місті Індіо, штат Каліфорнія. Один із найбільших, найвідоміших і найприбутковіших музичних фестивалів у США та в усьому світі. Вперше захід відбувся в 1999 році. Серед виконавців є гурти різної жанрової спрямованості – інді-рок, хіп-хоп, електронна та попмузика; в рамках фестивалю також проходять художні й скульптурні виставки. На фестивалі полюбляють з’являтися знаменитості.