Юзер наклав звук на біти та бас, а також додав вокал зі словами: “Я – людина, а ти – кіт, ми створюємо музику і це факт. Я ненавиджу чути, як ти кричиш від страху, але не хвилюйся, я з тобою”.
@thekiffnessMy most ambitious internet collab to date #remix #livelooping #tiktoksouthafrica #cat #singingcat♬ original sound – The Kiffness
Відео стало дуже популярним і набрало 4,6 мільйона переглядів в TikTok і 1,4 мільйона на YouTube. Після цього автор випустив повну версію треку – він проілюстрував її котом, який самотньо сидить і дивиться з обриву на Сатурн.
На пісню звернули увагу не тільки користувачі, але і музиканти з усього світу – вони почали записувати дуети з котом і The Kiffness.
Спочатку з’явилася скрипка у виконанні Аманди Барбальо з Бразилії, потім укулеле від Кристова Грона з Чехії, флейта від Ксенії Хоменко з Росії, ще один вокал від Рейчел Соломон з США і гітара з барабанами від Бенджаміна Гегеле з Німеччини.
Так вийшла ціла симфонія, яку The Kiffness опублікував на стрімінгових платформах.
Проте юзер на цьому не зупинився і продовжив записувати дуети з котами – на його сторінці в TikTok вже з’явився кавер на “Blinding Lights” співака The Weekend, зі звуком кота, який чхає.
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