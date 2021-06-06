У соцмережі TikTok набрало популярність відео з котом, який злісно реагував на рухи господаря. Користувач The Kiffness з Південно-Африканської Республіки перетворив нявкання кота на пісню "Alugalug Cat". Пізніше її помітили й інші музиканти.

Юзер наклав звук на біти та бас, а також додав вокал зі словами: “Я – людина, а ти – кіт, ми створюємо музику і це факт. Я ненавиджу чути, як ти кричиш від страху, але не хвилюйся, я з тобою”.

Відео стало дуже популярним і набрало 4,6 мільйона переглядів в TikTok і 1,4 мільйона на YouTube. Після цього автор випустив повну версію треку – він проілюстрував її котом, який самотньо сидить і дивиться з обриву на Сатурн.

На пісню звернули увагу не тільки користувачі, але і музиканти з усього світу – вони почали записувати дуети з котом і The Kiffness.

Спочатку з’явилася скрипка у виконанні Аманди Барбальо з Бразилії, потім укулеле від Кристова Грона з Чехії, флейта від Ксенії Хоменко з Росії, ще один вокал від Рейчел Соломон з США і гітара з барабанами від Бенджаміна Гегеле з Німеччини.

Так вийшла ціла симфонія, яку The Kiffness опублікував на стрімінгових платформах.

Проте юзер на цьому не зупинився і продовжив записувати дуети з котами – на його сторінці в TikTok вже з’явився кавер на “Blinding Lights” співака The Weekend, зі звуком кота, який чхає.