Про це інформує Vogue.
Зазначено, що кожен артист спеціально для альбома виконав одну з його найулюбленіших народних пісень — усього в альбом увійшло 18 треків. Повідомляється, що Надя Дорофєєва співає пісню “Цвіте терен”, MONATIK — “Підманула підвела”, а Тіна Кароль — “Чом ти не прийшов? Дуетом заспівали Дмитро Шуров (Pianoбой) та співачка Roxolana — вони виконують пісню “Чорні очка”.
“18 улюблених народних творів звучать у незвичному поєднанні з популярними мотивами джазу та соул, — розповідають у музичному лейблі MOЗGI Entertainment, який випустив альбом. — Кожна пісня — присвята та подяка мужнім воїнам ЗСУ, кожному, хто на своїх плечах тримає нашу країну та ціною власного життя захищає право України зайняти достойне місце у світі та світовій культурі”.
Наголошено, що всі зібрані від прослуховувань кошти буде спрямовано у благодіний фонд UNITED24.
Нагадаємо, що до воєнної екшн-драми “Мирний-21” презентували кліп “Правда”, де виконавцями є “Бумбокс” та Сергій Жадан. У кінострічці, кадри якої використали для кліпу, розповідається, як у 2014 році російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону до зради України.
- Зірка серіалу “Вікінги”, акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади. До партнерів United24 також долучився її благодійний фонд The Winnick Foundation.
- З 9 березня в кінотеатрах можна буде подивитися фільм “Будинок зі скалок” данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта. Стрічка про долі дітей, які перебувають у дитячому будинку в Лисичанську, змагатиметься за “Оскар” у номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”.