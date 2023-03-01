Про це інформує Vogue.

Зазначено, що кожен артист спеціально для альбома виконав одну з його найулюбленіших народних пісень — усього в альбом увійшло 18 треків. Повідомляється, що Надя Дорофєєва співає пісню “Цвіте терен”, MONATIK — “Підманула підвела”, а Тіна Кароль — “Чом ти не прийшов? Дуетом заспівали Дмитро Шуров (Pianoбой) та співачка Roxolana — вони виконують пісню “Чорні очка”.

“18 улюблених народних творів звучать у незвичному поєднанні з популярними мотивами джазу та соул, — розповідають у музичному лейблі MOЗGI Entertainment, який випустив альбом. — Кожна пісня — присвята та подяка мужнім воїнам ЗСУ, кожному, хто на своїх плечах тримає нашу країну та ціною власного життя захищає право України зайняти достойне місце у світі та світовій культурі”.

Наголошено, що всі зібрані від прослуховувань кошти буде спрямовано у благодіний фонд UNITED24.

Нагадаємо, що до воєнної екшн-драми “Мирний-21” презентували кліп “Правда”, де виконавцями є “Бумбокс” та Сергій Жадан. У кінострічці, кадри якої використали для кліпу, розповідається, як у 2014 році російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону до зради України.