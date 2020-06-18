Вокаліста гурту ТНМК Олександра Сидоренка, відомого під ніком Фоззі, в соцмережах переплутали з представниками торгової групи Fozzy Group, що володіє супермаркетами "Сільпо".

Про це музикант розповів Facebook.

Під одним з постів у соціальних мережах групи “Танок на майдані Конго” користувачка на ім’я Анна Мануйлова залишила коментар, адресований власникам мережі супермаркетів “Сільпо” — торговій групі Fozzy Group.

У своєму коментарі жінка звинуватила групу в тому, що їхні магазини “завалені низькопробною друкованою продукцією” російською мовою.

“Якщо це ваша позиція, то чому ж все Сільпо завалені низькопробною друкованою російською? (російськомовної?) Продукцією??? Накшталт “товстого зятя” (і чому нема смайлика “фу”?) [орфографія і пунктуація автора збережені – ред.]” , — написала вона.

Інший користувач соцмережі, Володимир, звернувся до Анни, вказавши на те, що вона помилилася сторінкою, і Фоззі — музикант, а не торгова група.

“Вибачте, якщо не за адресою, але ж наболіло…”, — відповіла жінка.

Сам артист інцидент прокоментував словами “Люблю це”.