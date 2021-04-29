Скандальний російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) прокоментував рішення Міністерства культури та інформаційної політики України про його включення до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Реакція виконавця з’явилася у його Instagram Stories.

Зокрема, росіянин виділив цій темі аж два Stories. Спочатку він поділився новиною про включення до так званого “чорного списку” МКІП та написав:

“Україно, концертів не буде. Хтось вважає, що я – загроза вашій нації”, – написав репер.

На цьому Моргенштерн вирішив не зупинятися й заявив, що “обожнює” Україну. Про це він начебто завжди говорив й продовжуватиме говорити.

Репер зазначив, що тут “найскаженіші фанати та найсексуальніші с*чки”.

“Сподіваюся, що поважні дядьки у піджаках одумаються й ми з вами роз’*бемо стадіон. Нах*й політику. Ми – брати”, – заявив Моргенштерн.

Очевидно, щоб підкреслити свою “любов” до України виконавець супроводжував цей емоційний текст емодзі жовтих та синіх сердець.

Нагадаємо, що сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Службі безпеки України заявили, що після включення у список осіб, які загрожують національній безпеці, Алішер Валєєв не зможе проводити гастрольну діяльність на території України.

Також у відомстві додали дружній хештег #нехайщастить.

Напередодні скандальний російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив про скасування українського туру.

Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Незважаючи на це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд в Україну. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідної кількості підписів.

УВАГА на відео ненормативна лексика!