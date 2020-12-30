Засновник компанії Amazon та Blue Origin, один із найбагатших людей світу Джефф Безос вирішив зворушливо виразити свою любов до мами.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Так, Джефф разом зі своїми братами та сестрами розкрили назву десантного корабля Blue Origin, який будуть використовувати для запуску ракет. Вони назвали його в честь своєї мами – Джеклін.

“Перший етап Нью-Глена повертатиметься до Джеклін після кожного польоту. Годі було придумати щось більш доречне – мама завжди давала нам найкраще місце і найкраще серце, до якого ми могли повернутися додому. Ми любимо тебе, мамо”, – зворушливо написав Безос.

На фото та відео видно, що мама мільярдера глибоко зворушена несподіваним сюрпризом.

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