Про це він розповів у своєму Instagram.
Так, Джефф разом зі своїми братами та сестрами розкрили назву десантного корабля Blue Origin, який будуть використовувати для запуску ракет. Вони назвали його в честь своєї мами – Джеклін.
“Перший етап Нью-Глена повертатиметься до Джеклін після кожного польоту. Годі було придумати щось більш доречне – мама завжди давала нам найкраще місце і найкраще серце, до якого ми могли повернутися додому. Ми любимо тебе, мамо”, – зворушливо написав Безос.
На фото та відео видно, що мама мільярдера глибоко зворушена несподіваним сюрпризом.
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- Американський підприємець, засновник і глава інтернет-компанії Amazon Джефф Безос пожертвував 791 мільйон доларів 16 організаціям, які займаються збереженням навколишнього середовища.