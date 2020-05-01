Про це вона сказала в ефірі шоу Джиммі Феллон.
Вітаючи модель в ефірі, Феллон почав з поздоровлення.
На що Хадід відповіла:
“Велике дякую за привітання! Звичайно, ми б хотіли самі вирішити, коли розповідати всім про вагітність, але все одно дуже раді і вдячні всім за привітання і підтримку. Для нас ця подія ні в якому разі не стала якоюсь поганою новиною – ми дуже щасливі”.
Як батько двох дітей, Джиммі порадив моделі по максимуму насолоджуватися тим, що у неї є зараз, тому що після народження малюка все зміниться.
Джіджі сказала, що намагається так робити. “Я намагаюся. Особливо в цей час, це хороша можливість, щоб бути вдома і бути разом”, – додала вона.
Хадід також розповіла про свої смакові вподобаннях під час вагітності:
“Моя жага – це всі бейгли (булочка, схожа на бублик, – ред.). я щодня їм бейгли, і я була так вражена, що мій святковий торт був бейгл”, – поділилася зірка.
Вона додала, що просто розридалася, коли побачила торт, випечений до її Дня народження, який Хадід відзначала 23 квітня.
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Зазначимо, що з колишнім учасником групи “One Direction” Зейном Маліком модель разом з 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.
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