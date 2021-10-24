«Ми переживаємо величезну втрату»: чоловік українки Галини Гатчінс прокоментував її смерть

Про це він повідомив у Twitter.

“Галина надихнула всіх нас своєю пристрастю та баченням, а її спадщина надто значуща, щоб описати словами. Ми переживаємо величезну втрату, і просимо ЗМІ поважати конфіденційність нашої родини у час невимовного горя. Ми дякуємо всім за поширення світлин та історій з її життя”, – написав Метью й опублікував фото дружини із сином.

Чоловік також повідомив, що Американський інститут кіномистецтва (AFI) заснував фонд пам’яті Галини Гатчінс, який підтримуватиме жінок-кінематографісток. Меттью попросив усіх, хто прагне вшанувати пам’ять його дружини, фінансово підтримати фонд.

В Instagram Меттью Гатчінс опублікував серію сімейних світлин.

“Ми сумуємо за тобою, Галино”, – написав чоловік.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).