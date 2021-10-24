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«Ми переживаємо величезну втрату»: чоловік українки Галини Гатчінс прокоментував її смерть

Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час фільмування картини "Іржа", Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.

Неділя, 24 жовтня 2021, 12:55

Фото: Галина Хатчинс / Instagram

Про це він повідомив у Twitter.

“Галина надихнула всіх нас своєю пристрастю та баченням, а її спадщина надто значуща, щоб описати словами. Ми переживаємо величезну втрату, і просимо ЗМІ поважати конфіденційність нашої родини у час невимовного горя. Ми дякуємо всім за поширення світлин та історій з її життя”, – написав Метью й опублікував фото дружини із сином.

Чоловік також повідомив, що Американський інститут кіномистецтва (AFI) заснував фонд пам’яті Галини Гатчінс, який підтримуватиме жінок-кінематографісток. Меттью попросив усіх, хто прагне вшанувати пам’ять його дружини, фінансово підтримати фонд.

В Instagram Меттью Гатчінс опублікував серію сімейних світлин.

“Ми сумуємо за тобою, Галино”, – написав чоловік.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували  авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).

  • Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закриту вечірку в пам’ять про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
Теги: Галина Гатчінс, Голлівуд, смерть

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