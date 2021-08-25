Учасники українського рок-гурту “Брати Гадюкіни” Ігор Мельничук та Михайло Лундін розповіли, що в добу СРСР за їхньою творчістю пильно стежили спецслужби. Однак на допити не викликали.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Культура.

Згадуючи про фестиваль “Червона Рута” у 1989 році, музиканти зізнаються, що були найкрутіші у рок-музиці.

“Коли ми вже приїхали на фестиваль, наші пісні вже знали. Ми співали про те, що бачили. Це є правда”, – розповідає Лундін. “Комуняки нам не давали грати спочатку. І тільки, коли ми виступили у Москві, вони як щурі розбіглись і сказали: “Ну, Москва показала, значить їх можна в нас”. А були ще такі “свідомі українці”, які ходили й казали: “Паплюжать мову”. Ми співали галицькою мовою. На той час половина вулиці так розмовляла”, – додає Мельничук.

“Брати Гадюкіни” зізнаються, що завжди хотіли, щоб Україна стала незалежною, проте у 1989 році й не підозрювали, що це станеться так швидко.

“Тоді грати рок-музику було стрьомно. Будемо правдиві, нікого з нас у КДБ не викликали, але за нами “пасли” – це було зрозуміло. Ну, ми не боялися. По-перше, ми нічого такого страшного не робили, а те, що ми розвалювали “совок” свідомо й несвідомо, – ну, розвалювали”, – розповів Мельничук.

Після цього обидва розсміялися.

(На відео з 44:29)

Довідка. “Брати Гадюкіни” – український рок-гурт, створений в 1988 році у Львові. Колектив першим з українських рок-гуртів здобув популярність на теренах колишнього СРСР і пострадянському просторі.

“Гади” випустили 4 студійні альбоми, 4 концертні альбоми та 2 збірки хітів. Вони відіграли величезну кількість концертів та брали участь у музичних фестивалях у всьому світі. У 1995 році гурт припинив концертну діяльність, але у 2006-му возз’єднався для концерту в столичному “Палаці спорту”.