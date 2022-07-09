Телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова розповіли про те, чому повністю не перейшли на українську мову та чому досі у своєму шоу "Дорослі дівчата"спілкуються російською.

Про це вони заявили у своєму шоу “Дорослі дівчата” на YouTube.

Свій випуск дівчата розпочали з відповідей на запитання глядачів. Одне із питань стосувалося мови. За їхніми словами, глядачі вже звикли до того, що знаменитості не добирають слів та діляться своїми думками відразу. Через це їм легше записувати “Дорослих дівчат” саме російською.

Оля Полякова зазначила, що вони дійсно до повномасштабного вторгнення Росії в Україну увесь час спілкувалися російською мовою у побуті, родині та між собою.

“Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб з легкістю у приватній розмові, як з подругою на кухні, спілкуватися українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися тих , які підбирають слова, ваших улюблених “Дорослих дівчат”, – наголосила Оля Полякова.

Натомість Маша Єфросиніна додала, що вони обидві розмовляють українською. Оля співає українських пісень, а вона повністю перевела свій Instagram на українську, адже там вона спокійно може подумати над текстом та виправити помилки.

“Коли нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свої думки, там де відбувається щось раптове, то у мене, наприклад, не виходить спілкуватися українською. Не виходить жартувати, і тоді у нас немає цієї хімії” – зауважила ведуча.

Поки що своє шоу “Дорослі дівчата” Оля Полякова та Маша Єфросиніна не планують вести українською. Проте на україномовні запитання вони спробують відповідати українською.

Також Маша Єфросиніна наголосила на тому, що вони розуміють агресію стосовно мовного питання, адже зараз російська мова дійсно викликає негативні емоції.