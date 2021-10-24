Американський актор Джош Гопкінс, що виконує одну з ролей стрічки “Іржа”, під час знімання якої випадково застрелили операторку Галину Гатчінс, прокоментував трагедію.

Допис щодо смерті українки з’явився в Instagram актора.

“Як ви можете собі уявити, увесь акторський склад і знімальна група перебувають у стані абсолютного сюрреалістичного горя та шоку, і я хочу подякувати всім, хто проявив підтримку та любов”, – написав Джош.

Водночас він наголосив, що навколо трагедії з’являється багато образливим припущень, несправедливих звинувачень та дезінформації.

“Будь ласка, дочекаймося результатів розслідування, щоб уникнути повторення подібної трагедії”, – додав актор.

Гопкінс зазначив, що Галина “вкрай доброю, абсолютно прекрасною людиною і завзятим митцем”.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).