Допис щодо смерті українки з’явився в Instagram актора.
“Як ви можете собі уявити, увесь акторський склад і знімальна група перебувають у стані абсолютного сюрреалістичного горя та шоку, і я хочу подякувати всім, хто проявив підтримку та любов”, – написав Джош.
Водночас він наголосив, що навколо трагедії з’являється багато образливим припущень, несправедливих звинувачень та дезінформації.
“Будь ласка, дочекаймося результатів розслідування, щоб уникнути повторення подібної трагедії”, – додав актор.
Гопкінс зазначив, що Галина “вкрай доброю, абсолютно прекрасною людиною і завзятим митцем”.
Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.
Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.
Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.
У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.
Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.
Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.
Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.
У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).
- Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час фільмування картини “Іржа”, Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.
- Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства операторки Галини Гатчінс від пострілу актора Алека Болдвіна на знімальному майданчику стрічки “Іржа”. Наразі детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.