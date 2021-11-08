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«Ми зламані та спустошені»: Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю Тревіса Скотта

Модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю свого бойфренда - репера Тревіса Скотта. Зірка зізналась, що "зламана і спустошена" через загибель людей.

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:31

Фото: instagram.com/kyliejenner

Відповідна заява з’явилася в Instagram-акаунті Дженнер.

Кайлі наголосила, що разом з бойфрендом Тревісом Скоттом глибоко переживає кожну людську втрату. 

“Ми з Тревісом зламані та спустошені. Мої думки й молитви зі всіма, хто пішов з життя, отримав поранення або якимось чином постраждав від цих подій”, – написала Дженнер.

Зірка також прокоментувала звинувачення щодо того, що репер продовжував виступ, коли у фан-зоні помирали люди. Кайлі запевнила, що ані вона, ані Скотт не знали про жоден смертельний випадок, аж поки про це не повідомили ЗМІ.

“Я хочу пояснити, що ми не знали про жоден смертельний випадок, поки не з’явилися новини після шоу. У жодному разі не було б продовження знімань чи виступів”, – додала Кайлі Дженнер.

Зазначимо, що Кайлі Дженнер та її трирічна донька Стормі були на відкритті фестивалю Astroworld Festival. Вони перебували у VIP-зоні, розташованій над натовпом.

Нагадаємо, що проти американського репера Тревіса Скотта подали позов після трагедії на музичному фестивалі Astroworld, де загинуло вісім людей і ще десятки отримали поранення.

Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.

Загалом на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ і збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.

Що таке фестиваль Astroworld

Репер вперше організував фестиваль у 2018 році як частину музичного туру Astroworld: Wish You Were Here. Це спроба відродити атмосферу парку атракціонів AstroWorld, який було закрито у 2005 році. У 2020 році провести фестиваль не вдалося через пандемію коронавірусу.

Коли у 2021 році оголосили про проведення Astroworld, 100 тисяч квитків розпродали протягом години.

Фестиваль триває два дні, але зважаючи на сьогоднішній інцидент, організатори скасували другий. В програмі були виступи SZA, Bad Bunny та 21 Savage.

Реакція Тревіса Скотта

“Я повністю спустошений через те, що сталося вчора ввечері. Мої молитви з тими, хто постраждав на фестивалі. Я повністю підтримую поліцію Х’юстона в її розслідуванні загибелі людей. Маю намір співпрацювати, щоб підтримати нужденні сім’ї”, – написав він.

Також він пообіцяв співпрацювати з поліціянтами та допомогти родичам загиблих.

Теги: загибель, Кайлі Дженнер, Тревіс Скотт, фестиваль

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