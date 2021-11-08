«Ми зламані та спустошені»: Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю Тревіса Скотта

Модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю свого бойфренда - репера Тревіса Скотта. Зірка зізналась, що "зламана і спустошена" через загибель людей.

Відповідна заява з’явилася в Instagram-акаунті Дженнер.

Кайлі наголосила, що разом з бойфрендом Тревісом Скоттом глибоко переживає кожну людську втрату.

“Ми з Тревісом зламані та спустошені. Мої думки й молитви зі всіма, хто пішов з життя, отримав поранення або якимось чином постраждав від цих подій”, – написала Дженнер.

Зірка також прокоментувала звинувачення щодо того, що репер продовжував виступ, коли у фан-зоні помирали люди. Кайлі запевнила, що ані вона, ані Скотт не знали про жоден смертельний випадок, аж поки про це не повідомили ЗМІ.

“Я хочу пояснити, що ми не знали про жоден смертельний випадок, поки не з’явилися новини після шоу. У жодному разі не було б продовження знімань чи виступів”, – додала Кайлі Дженнер.

Зазначимо, що Кайлі Дженнер та її трирічна донька Стормі були на відкритті фестивалю Astroworld Festival. Вони перебували у VIP-зоні, розташованій над натовпом.

Нагадаємо, що проти американського репера Тревіса Скотта подали позов після трагедії на музичному фестивалі Astroworld, де загинуло вісім людей і ще десятки отримали поранення.

Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.

Загалом на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ і збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.