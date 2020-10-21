Відома голлівудська співачка Майлі Сайрус вперше зізналася, що її переслідував НЛО. Знаменитість начебто на власні очі бачила інопланетян, хоча раніше не вірила у їх існування.

Відома голлівудська співачка Майлі Сайрус вперше зізналася, що її переслідував НЛО. Знаменитість начебто на власні очі бачила інопланетян, хоча раніше не вірила у їх існування

Про це співачка розповіла в інтерв’ю виданню Interview.

За словами 27-річної співачки, в цей день вона їхала зі своїм другом в місто Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США). Зірка зізналася, що перебувала під дією легкого наркотику, але це не відіграло ніякої ролі.

“Мене переслідував НЛО. Я впевнена, що я це бачила. Найкраще це можна описати як летючу снігоприбиральну машину. Спереду був такий плуг, він світився жовтим. Я бачила, як він летів, і мій друг теж це бачив”, – поділилася Сайрус.

За її словами, це не була галюцинація, адже інші автомобілі теж зупинялися на узбіччі, щоб детально роздивитись НЛО.

Ба більше, співачка начебто бачила істоту, яка сиділа у передній частині НЛО.

“Воно подивилося на мене, і ми зустрілися поглядом. І це мене вразило. Я дивилася йому в очі і не могла відвести погляд. Мене трясло близько п’яти днів”, – заявила Сайрус.