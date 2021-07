Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кумар зіграв у понад 65 фільмах протягом майже п’яти десятиліть.

Актора госпіталізували до лікарні 30 червня зі скаргами на задишку. Він часто хворів місяцями.

У Кумара залишилася його дружина Сайра Бану, також актриса Боллівуду. У пари немає дітей.

Політики, боллівудські зірки та інші відомі люди висловили свої співчуття.

Прем’єр Індії Нарендра Моді назвав смерть Кумара “втратою для культурного світу”.

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021