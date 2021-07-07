Діліп Кумар, один з найвідоміших акторів Індії, помер у Мумбаї у віці 98 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кумар зіграв у понад 65 фільмах протягом майже п’яти десятиліть.

Актора госпіталізували до лікарні 30 червня зі скаргами на задишку. Він часто хворів місяцями.

У Кумара залишилася його дружина Сайра Бану, також актриса Боллівуду. У пари немає дітей.

Політики, боллівудські зірки та інші відомі люди висловили свої співчуття.

Прем’єр Індії Нарендра Моді назвав смерть Кумара “втратою для культурного світу”.

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

RIP #DilipKumar Saab ! Thank you for all the magical memories, that will stay in our hearts forever ❤️ pic.twitter.com/AwTuglafzM — Siddharth Setia (@ethicalsid) July 7, 2021

Діліп Кумар (справжнє ім’я Юсуф Хан) народився в грудні 1922 року в Пешаварі – на території нинішнього Пакистану – до розділу Індії.

Як і деякі з його сучасників-мусульман, він взяв індуїстське ім’я – Діліп Кумар – коли приєднався до кіноіндустрії хінді.

Він дебютував у 1944 році в фільмі Jwaar Bhata, але саме фільм 1949 року, Andaz, приніс йому популярність.

Біограф Кумара лорд Мегнад Десаї порівнює його з великим голлівудським актором Марлоном Брандо або італійської легендою Марчелло Мастроянні.