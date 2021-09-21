На аукціон Sotheby's виставили легендарні кросівки Марті Макфлая з фільму "Назад у майбутнє".

Про це повідомляється на сайті аукціону.

Кросівки Nike MAG для початку оцінили в 30 тисяч доларів. Зараз найбільша ставка становить 40 тис. доларів. До завершення аукціону залишилося два дні.

Кросівки Nike MAG можна було бачити в сіквелі фільму 1989 року. Вони відразу ж стали одними з найбажаніших – але недоступними – кросівками в історії. У 2011 році Nike нарешті випустила 1500 пар для широкої публіки на користь Фонду Майкла Дж. Фокса (виконавця ролі Марті Макфлая) для дослідження хвороби Паркінсона.

У фільмі Марті подорожує в часі в 2015 рік. Його кросівки відомі тим, що мають систему автоматичної шнурівки.

Пара кросівок, яка виставлена ​​на аукціон, підписана Майклом Дж. Фоксом і є виключно рідкісною.

Нагадаємо, що у 2000 році сам актор оголосив, що страждає на хворобу Паркінсона.