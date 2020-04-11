Про це повідомляється на сайті аукціону.
Стартова ціна лота була 160 – 180 тисяч доларів.
Текст пісні написав особисто музикант Пол Маккартні. Його використовували на студії звукозапису в 1968 році, чому є підтвердження.
Всі рядки пісні на аркуші пронумеровані, а між рядків позначені паузи.
В кінці тексту написано: “кінець, згасання”.
Також зазначено, що Маккартні присвятив цю пісню синові іншого музиканта – Джона Леннона, Джуліану. Так він хотів підтримати того під час розлучення батьків.
Спочатку композиція називалася Hey Jules.
- Екс-учасник легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні випустив кліп на композицію Who Cares.