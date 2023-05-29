Джерело: Propstore.
Захід відбудеться протягом 28 – 30 червня. Торги за церемоніальну сукню принцеси Леї будуть відкриті для публіки в Автомобільному музеї Петерсена у перший день.
Зазначено, що цей костюм відповідає екранним і фотографічним зображенням. У нього була одягнена Керрі Фішер у кульмінаційній сцені вручення медалей у великому залі на базі повстанців на Явіні IV після знищення Зірки Смерті Люком Скайвокером на його винищувачі X-Wing.
Попередні оцінки вбрання коливаються між 1 – 2 мільйонами доларів.
Також на заході будуть представлені речі Гаррі Поттера, Тора зі всесвіту Marvel, “Темного лицаря” та багатьох інших.
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