Наприкінці червня у Лос-Анджелесі на аукціоні розіграють церемоніальну сукню принцеси Леї з фільму "Зоряні війни: Нова надія". Загалом же під час заходу Propstore буде представлено понад 1 400 рідкісних і цінних пам'ятних речей з кіно і телебачення.

Джерело: Propstore.

Захід відбудеться протягом 28 – 30 червня. Торги за церемоніальну сукню принцеси Леї будуть відкриті для публіки в Автомобільному музеї Петерсена у перший день.

Зазначено, що цей костюм відповідає екранним і фотографічним зображенням. У нього була одягнена Керрі Фішер у кульмінаційній сцені вручення медалей у великому залі на базі повстанців на Явіні IV після знищення Зірки Смерті Люком Скайвокером на його винищувачі X-Wing.

Попередні оцінки вбрання коливаються між 1 – 2 мільйонами доларів.

Також на заході будуть представлені речі Гаррі Поттера, Тора зі всесвіту Marvel, “Темного лицаря” та багатьох інших.