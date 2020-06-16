Таке рішення прийняли в НВО.
Стрічку прибрали зі списку минулого тижня. Це пов’язували з проблемою расизму, стверджуючи, що в фільмі пропагується рабство і домінування білих людей над кольоровими.
Таку думку поділяли не всі. Деякі нагадували, що саме за роль в цьому фільмі темношкіра актриса Гетті МакДеніел свого часу отримала кінопремію “Оскар”. Вона була першою актрисою з темним кольором шкіри, яку нагородили статуеткою.
Уже через день після видалення фільму з каталогу НВО він злетів на вершини топів продажів в Amazon і iTunes.
Що стосується передмови до фільму, глава WarnerMedia Роберт Грінблатт зазначив, що студії потрібно було відразу додати її.
У вступі професор і ведуча Жаклін Стюарт розповість про історичний контекст стрічки, звернувшись відразу до декількох гострих питань, пов’язаних з картиною.
Нагадаємо, що фільм “Віднесені вітром” – екранізація однойменного бестселера про життя кількох героїв за часів Громадянської війни в США. Фільм отримав десять “Оскарів”. Одну з нагород отримала актриса-афроамериканка Гетті Мак-Деніел, яка виконала роль другого плану.
- У HBO Max прийняли рішення на час видалити фільм “Віднесені вітром” (1939), оскільки в ньому багато стереотипів щодо афроамериканців, а також романтизовано рабство.