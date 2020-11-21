Про це пише Deadline.

У проєкті з шести півгодинних епізодів Нікі Мінаж розповість про “сирий нефільтрований” погляд на своє особисте життя і професійну роботу. Вона дасть шанувальникам шанс дізнатися про найскладніші і насичені моменти в її житті на шляху до слави і материнства.

Режисером серіалу виступить Майкл Джон Уоррен, який вже зняв два документальних проєкти про реперку: “Nicki Minaj: My Time Now” (Нікі Мінаж: Мій час зараз) і “Nicki Minaj: My Time Again” (Нікі Мінаж: Знову мій час).