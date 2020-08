Про це повідомили організатори фестивалю на своїй сторінці у Facebook.

Так, кінофестиваль представив програму The Second Front. Stories of LGBT Soldiers, або “Другий фронт. Історії ЛГБТ-військових”.

Зазначається, що фільми, які зможуть переглянути глядачі – це історії українських ЛГБТ-військових, ветеранів та волонтерів.

Окрім виборювання незалежності своєї Батьківщини, їм доводиться воювати і на другому фронті. Там боротьба триває за їх визнання й видимість у суспільстві, а отже й за гідність та рівність. Аеророзвідниця Настя, парамедик Ярина, волонтер та парамедик Микола й волонтер Себастьян розкажуть, як вони живуть, поєднуючи ці контроверсійні ідентичності.

Фільми були зняті за підтримки фонду Посольства України в Канаді, Canada Fund for Local Initiatives, Точка опори ЮА – NGO Fulcrum UA, студії TABOR Production.

Режисером проєкту виступив Максим Наконечний.

49-й КМКФ “Молодість” триватиме з 22 по 30 серпня.