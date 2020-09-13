Ірландського бійця Конора МакГрегора звільнили без пред'явлення звинувачень після того, як він провів 48 годин під вартою на Корсиці за підозрою в спробі сексуального насильства.

Про це пише британське видання The Daily Mail.

Прокуратура французького курортного острова підтвердила, що 32-річний боєць змішаних єдиноборств був заарештований у четвер увечері після подачі на нього скарги.

“Підозрюваний був арештований і поміщений під варту судовою владою. Його відпустили у суботу”, – сказав представник прокуратури Бастії.

Повідомляється, що МакГрегор сильно напився біля пристані для яхт, після чого стався “інцидент з молодою жінкою в барі в Кальві”. При цьому будь-які подробиці події не повідомляються.

32-річний МакГрегор відпочиває на острові в Середземному морі зі своєю нареченою Ді Девлін і двома дітьми.

Французька поліція має право затримати підозрюваного протягом 48 годин, після зобов’язана пред’явити звинувачення або звільнити його.

В цьому випадку МакГрегор був звільнений без пред’явлення звинувачень, але справа не закрита, що може спричинити подальші дії.

Еммануель Рамон, адвокат МакГрегора, сказала, що його клієнт “рішуче заперечує будь-які звинувачення”.

На Корсиці МакГрегор готувався взяти участь в 180-кілометровій 24-годинний благодійної гонці на водних мотоциклах з Кальві в Монако.