Про це пише британське видання The Daily Mail.
Прокуратура французького курортного острова підтвердила, що 32-річний боєць змішаних єдиноборств був заарештований у четвер увечері після подачі на нього скарги.
“Підозрюваний був арештований і поміщений під варту судовою владою. Його відпустили у суботу”, – сказав представник прокуратури Бастії.
Повідомляється, що МакГрегор сильно напився біля пристані для яхт, після чого стався “інцидент з молодою жінкою в барі в Кальві”. При цьому будь-які подробиці події не повідомляються.
32-річний МакГрегор відпочиває на острові в Середземному морі зі своєю нареченою Ді Девлін і двома дітьми.
Французька поліція має право затримати підозрюваного протягом 48 годин, після зобов’язана пред’явити звинувачення або звільнити його.
В цьому випадку МакГрегор був звільнений без пред’явлення звинувачень, але справа не закрита, що може спричинити подальші дії.
Еммануель Рамон, адвокат МакГрегора, сказала, що його клієнт “рішуче заперечує будь-які звинувачення”.
На Корсиці МакГрегор готувався взяти участь в 180-кілометровій 24-годинний благодійної гонці на водних мотоциклах з Кальві в Монако.
- Раніше ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор після завершення кар’єри відправиться в водний тур з княгинею Монако Шарлен.