Про це повідомляється на Facebook-сторінці групи.

Ініціаторами цієї ідеї стали учасники групи на чолі з Dizel, які вирішили організувати такий концерт в честь 28-річчя гурту.

Концерт пройде на території київського готелю Bratislava, початок о 20:00.

Вертикальний концерт – це формат, де сцена буде розташована на даху сусіднього корпусу готелю, а глядачі зможуть дивитися його з балконів номерів, дотримуючись усіх правил карантину (групи людей не більше чотирьох чоловік і дистанція в 1,5 м). При створенні сцени будуть використані новітні технології – підлоговий 3D мапінг, який зображає стихії – вогонь і воду.

“Коли ми стояли біля готелю “Братислава”, нас осінило – це ж справжній концерт-хол в сучасних умовах: 160 VIP-лож приблизно на 600 чоловік. Я думаю, що на сьогоднішній день це прекрасний вихід з ситуації з неможливістю проводити концерти. Як тільки ця ідея прийшла нам в голову, ми відразу ж взялися за її реалізацію. Перед нами відкрилися нові можливості, особливо з використанням 3D мапінгу, стріт-мапінгу і інших нових девайсів, які використовуємо і покажемо на нашому концерті “- розповів Dizel з групи Green Grey.

Також група прийняла рішення масштабувати ідею, і вже цього літа вирушити в тур по Україні з таким унікальним шоу.