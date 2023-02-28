Дженніфер Макбрайд, жінка, яка повернула собак Леді Гаги господарці після того, як їх викрали у 2021 році, судиться зі співачкою, стверджуючи, що так і не отримала обіцяної винагороди у 500 000 доларів.

Про це повідомляє Insider.

У лютому 2021 року застрелили Раяна Фішера – собаківника, який вигулював трьох французьких бульдогів. Тоді зловмисники викрали двох собак – Кодзі і Густава. Після інциденту співачка заявила, що заплатить 500 000 доларів тому, хто поверне їй собак.

У квітні 2021 року поліція заарештувала п’ятьох осіб – зокрема й Макбрайд, яка “знайшла” собак і передала їх поліції через два дні після викрадення.

Спершу правоохоронці вважали, що Макбрайд не причетна до викрадення, однак згодом з’ясувалось, що вона була у стосунках з батьком одного із підозрюваних.

У грудні 2022 року Макбрайд засудили до двох років умовно після того, як вона заявила, що не заперечує за одним із пунктів у справі викрадення собак.

Також у грудні 2022 року до 21 року ув’язнення засудили Джеймса Ховарда Джонсона – чоловіка, який застрелив Фішера.

Водночас, як повідомляє BuzzFeed News, Макбрайд подала до суду на Леді Гагу. Жінка стверджує, що “зазнала компенсаційних збитків, болю та страждань і втратила задоволення від життя”, оскільки співачка так і не виплатила їй обіцяні 500 000 доларів за повернення собак.

У позові також стверджується, що Леді Гага “обдурила” Макбрайд, “давши обіцянку без наміру її виконати”.