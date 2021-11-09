Стримінгова платформа Netflix розробила нову функцію для дітей, яка показуватиме відео з наявної бібліотеки дитячих програм і фільмів компанії.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Стримінгова платформа Netflix запустить функцію Kids Clips для того, що залучити молодших глядачів, які зазвичай дивляться короткі ролики в TikTok або YouTube Shorts.

Kids Clips будуть доступні в додатку Netflix для користувачів iOS.

За допомогою функції можна буде дивитися короткі відео з наявної бібліотеки дитячих програм і фільмів компанії. Крім цього, компанія планує щодня додавати нові кліпи на основі своїх поточних і майбутніх пропозицій. За раз діти зможуть дивитися від 10 до 20 відеороликів.

Функція запрацює цього тижня в США, іспаномовних країнах Латинської Америки, Канаді, Австралії та Ірландії, але в тестовому режимі.

Дитяча стрічка буде нагадувати Fast Laughs. Ця функцію запустили на початку 2021 року і вона показує комедійні відео. Однак в “Кліпах для дітей” відео буде переглядатися горизонтально, а не вертикально, і займатиме весь екран.