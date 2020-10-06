У Парижі з 28 вересня по 6 жовтня проходив Тиждень моди весна-2021.

Глянець VOGUE зібрав кращі образи вуличного стилю.

Покази в цьому році були комбінованими – деякі з них були подіумними, а деякі відбулися в цифровому форматі.

Відкриття Паризького тижня моди почалося з показів Coperni, Koché і Christian Dior, а завершилося шоу від Chanel і Louis Vuitton.

Зазначається, що стиль, який буде переважати навесні наступного року, буде поєднувати в собі практичний повсякденний одяг з химерними деталями, а завершувати образ буде захисна маска.