На репера Тревіса Скотта подали до суду через загибель фанів на фестивалі Astroworld

Проти американського репера Тревіса Скотта подали позов, після трагедії на музичному фестивалі Astroworld, де загинуло вісім людей загинули й десятки отримали поранення.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що один з постраждалих відвідувачів фестивалю Мануель Соуза подає до суду на організатора Astroworld Тревіса Скотта, а також на розважальну компанію Live Nation, промоутера концертів Scoremore та інших, причетних до події осіб й організацій.

За даними каналу, Соуза “зазнав серйозних тілесних ушкоджень, коли неконтрольований натовп повалив його на землю і розтоптав”.

“Відповідачі не змогли належним чином спланувати та безпечно провести концерт. Натомість вони свідомо ігнорували надзвичайні ризики заподіяння шкоди відвідувачам концерту, а в деяких випадках активно заохочували та провокували небезпечну поведінку. Їхня груба недбалість спричинила позивачу серйозні травми”, – йдеться у судових документах.

Соуза вимагає “грошової допомоги у розмірі понад 1 000 000 доларів США”.

Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.

Загалом, на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ та збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.