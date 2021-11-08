На репера Тревіса Скотта подали до суду через загибель фанів на фестивалі Astroworld

Про це повідомляє американський канал CNN.
Зазначається, що один з постраждалих відвідувачів фестивалю Мануель Соуза подає до суду на організатора Astroworld Тревіса Скотта, а також на розважальну компанію Live Nation, промоутера концертів Scoremore та інших, причетних до події осіб й організацій.
За даними каналу, Соуза “зазнав серйозних тілесних ушкоджень, коли неконтрольований натовп повалив його на землю і розтоптав”.
“Відповідачі не змогли належним чином спланувати та безпечно провести концерт. Натомість вони свідомо ігнорували надзвичайні ризики заподіяння шкоди відвідувачам концерту, а в деяких випадках активно заохочували та провокували небезпечну поведінку. Їхня груба недбалість спричинила позивачу серйозні травми”, – йдеться у судових документах.
Соуза вимагає “грошової допомоги у розмірі понад 1 000 000 доларів США”.
Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.
Загалом, на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ та збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.
Що таке фестиваль Astroworld
Репер вперше організував фестиваль у 2018 році в рамках музичного туру Astroworld: Wish You Were Here. Це спроба відродити атмосферу парка атракціонів AstroWorld, який було закрито у 2005 році. У 2020 році провести фестиваль не вдалося через пандемію коронавірусу.
Коли у 2021 році оголосили про проведення Astroworld, 100 тисяч квитків розпродали протягом години.
People were really jumping on the cars of security personnel when they were trying to get to unconscious people in the crowd. This shit is disgusting. Look at these weirdos. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/Ctc0cvgBUV
— Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) November 6, 2021
there was ambulances literally inside the crowd at astroworld pic.twitter.com/nQIU6WrEgp
— ona (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡ (@onacasella) November 6, 2021
Kylie Jenner attended Astroworld Fest where 8 people died last night. She posted video to her Instagram that included an emergency vehicle in the crowd while Travis Scott was performing. @KylieJenner @astroworldfest #ASTROWORLDFest #AstroWorld pic.twitter.com/i31AEEZ31r
— Benjamin Goggin (@BenjaminGoggin) November 6, 2021
Фестиваль триває два дні, але зважаючи на сьогоднішній інцидент організатори скасували другий. В програмі були виступи SZA, Bad Bunny та 21 Savage.
Реакція Тревіса Скотта
“Я повністю спустошений через те, що сталося вчора ввечері. Мої молитви з тими, хто постраждав на фестивалі. Я повністю підтримую поліцію Х’юстона в її розслідуванні загибелі людей. Маю намір співпрацювати, щоб підтримати нужденні сім’ї”, – написав він.
— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) November 6, 2021
Також він пообіцяв співпрацювати з поліціянтами та допомогти родичам загиблих.
- У квітні в Ізраїлі, на горі Мерон, під час релігійного фестивалю Лаг ба-Омер в тисняві загинули десятки людей.