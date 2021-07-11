Британська співачка Дуа Ліпа опинилися в центрі скандалу - фотоагенція подала на неї в суд через те, що зірка поділилася в Instagram світлиною без її згоди.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що позивачем у справі стало фотоагентство Integral Images. У судових документах зазначається, що журналіст агентства зняв співачку в черзі в аеропорту у лютому 2019 року.

Через чотири дні, 7 лютого, Дуа Ліпа розмістила це фото у своєму Instagram-акаунті. На знімку співачка у великому капелюсі стискала квиток на літак і паспорт. Наразі у мікроблозі співачки нема цього фото.

Integral Images заявляє, що Дуа Ліпа одержала прибуток від фотографії, оскільки її стрічка в Instagram є маркетинговим інструментом для просування музики. Тому агентство вимагає відшкодування збитків у розмірі $150 тис. (приблизно 4 млн грн). Також фотоагентство просить суд ухвалити розпорядження, яке не дозволить артистці порушувати його права.