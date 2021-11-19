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На Тарантіно подали до суду за спробу продати сцени з «Кримінального чтива»

Кіностудія Miramax подала до суду на режисера Квентіна Тарантіно через його плани продати вирізані сцени з фільму "Кримінальне чтиво". Його звинувачують в порушенні авторських прав.

П’ятниця, 19 листопада 2021, 16:25

Зображення з відкритих джерел

Про це повідомило видання Variety.

Як відомо, американський режисер Квентін Тарантіно планував продати 7 вирізаних сцен фільму “Кримінальне чтиво” (1994) на NFT-аукціоні OpenSea разом із рукописним сценарієм та аудіо коментарями до нього.

Кіностудія Miramax заявила, що Тарантіно не консультувався з представниками Miramax, яка випустила фільм у 1994 році і якій належать права на нього. Крім цього, представники кіностудії стверджують, що дії Тарантіно завадили планам Miramax вийти на ринок NFT з “Кримінальним чтивом”.

Відтак режисера звинувачують у порушенні авторських прав і подали на нього відповідний позов до суду. Натомість адвокат Тарантіно заявив, що режисер має право на відтворення сценарію, що дозволяє йому випускати NFT-токени.

“Miramax помиляється — просто і зрозуміло. Контракт Квентіна Тарантіно зрозумілий: він має право продавати NFT свого рукописного сценарію для “Кримінального чтива”. А рішення Miramax розкрити конфіденційну інформацію про контракти та компенсації режисерів непоправно зіпсує її репутацію ще надовго після того, як ця справа буде закрита”,  — сказав адвокат Браян Фрідман.

Теги: NFT-токен, аукціон, Квентін Тарантіно, Кримінальне чтиво, фільм

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