На Тарантіно подали до суду за спробу продати сцени з «Кримінального чтива»

Кіностудія Miramax подала до суду на режисера Квентіна Тарантіно через його плани продати вирізані сцени з фільму "Кримінальне чтиво". Його звинувачують в порушенні авторських прав.

Про це повідомило видання Variety.

Як відомо, американський режисер Квентін Тарантіно планував продати 7 вирізаних сцен фільму “Кримінальне чтиво” (1994) на NFT-аукціоні OpenSea разом із рукописним сценарієм та аудіо коментарями до нього.

Кіностудія Miramax заявила, що Тарантіно не консультувався з представниками Miramax, яка випустила фільм у 1994 році і якій належать права на нього. Крім цього, представники кіностудії стверджують, що дії Тарантіно завадили планам Miramax вийти на ринок NFT з “Кримінальним чтивом”.

Відтак режисера звинувачують у порушенні авторських прав і подали на нього відповідний позов до суду. Натомість адвокат Тарантіно заявив, що режисер має право на відтворення сценарію, що дозволяє йому випускати NFT-токени.