На Тарантіно подали до суду за спробу продати сцени з «Кримінального чтива»

Про це повідомило видання Variety.
Як відомо, американський режисер Квентін Тарантіно планував продати 7 вирізаних сцен фільму “Кримінальне чтиво” (1994) на NFT-аукціоні OpenSea разом із рукописним сценарієм та аудіо коментарями до нього.
Кіностудія Miramax заявила, що Тарантіно не консультувався з представниками Miramax, яка випустила фільм у 1994 році і якій належать права на нього. Крім цього, представники кіностудії стверджують, що дії Тарантіно завадили планам Miramax вийти на ринок NFT з “Кримінальним чтивом”.
Відтак режисера звинувачують у порушенні авторських прав і подали на нього відповідний позов до суду. Натомість адвокат Тарантіно заявив, що режисер має право на відтворення сценарію, що дозволяє йому випускати NFT-токени.
“Miramax помиляється — просто і зрозуміло. Контракт Квентіна Тарантіно зрозумілий: він має право продавати NFT свого рукописного сценарію для “Кримінального чтива”. А рішення Miramax розкрити конфіденційну інформацію про контракти та компенсації режисерів непоправно зіпсує її репутацію ще надовго після того, як ця справа буде закрита”, — сказав адвокат Браян Фрідман.
- В червні відомий голлівудський кінорежисер, актор, кінопродюсер Квентін Тарантіно розповів про плани завершити режисерську кар’єру.
- В липні стало відомо, що він купив історичний кінотеатр Vista Theatre на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі.