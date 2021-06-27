У місті Тульчин, що на Вінничині, встановили рекорд України з наймасовішого виконання твору Миколи Леонтовича "Щедрик".

Про це повідомив голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий.

Тисячі артистів виконали твір на території архітектурної пам’ятки Поділля – Палацу Потоцьких.

“Сьогодні (26 червня) в Тульчині став учасником неймовірного за своєю енергетикою заходу – тисячі артистів і глядачів встановили рекорд України на наймасовіше виконання “Щедрика”! Мелодія відома у кожному куточку нашої держави і далеко за її межами, але символічно, що це дійство відбувається саме на Вінниччині – малій Батьківщині автора, великого композитора Миколи Леонтовича, на території визначної пам’ятки Поділля – Палацу Потоцьких!” – зазначив Соколовий.

Зазначається, що “Щедрик” заспівало більше 60 колективів Вінницької області. Головний диригент – Ольга Бабошина.

Раніше повідомлялося, що різдвяну колядку “Щедрик” в обробленні українського композитора Миколи Леонтовича хочуть занести до списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО.