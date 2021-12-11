Про це пише видання Hypebae.
Adidas у колаборації з Yeezy вже понад 5 років на слуху у фанатів вуличної моди. Але певні речі просто викликають гайп, а деякі – стають класикою. Останній випадок – саме історія кросівок Yeezy Boost 350 V2 “Beluga”.
Перша ітерація силуету “Beluga” залишається улюбленою річчю шанувальників і колекціонерів по всьому світу Її ціни на перепродажах сягають шалених позначок.
Після того випустили велику кількість інтерпретацій з різноманітними колірними гамами, але повернення класичного кольору “Beluga” спричинило неймовірний ажіотаж серед прихильників. І навіть більше: дизайнери додали до малюнка світловідбивні елементи.
Кросівки можна буде придбати 18 грудня 2021 року. Найімовірніше це буде доступно через adidas і YEEZY SUPPLY. Їх ціна становитиме $220.
- Нагадаємо, Adidas у колаборації з YEEZY випустили YZY 350 V2 CMPCT у кольорі Slate Blue.