Adidas у колаборації з Yezzy анонсували перевипуск Boost 350 V2 "Beluga Reflective". Ці кросівки будуть доступні у США з 18 грудня 2021 року.

Про це пише видання Hypebae.

Adidas у колаборації з Yeezy вже понад 5 років на слуху у фанатів вуличної моди. Але певні речі просто викликають гайп, а деякі – стають класикою. Останній випадок – саме історія кросівок Yeezy Boost 350 V2 “Beluga”.

Перша ітерація силуету “Beluga” залишається улюбленою річчю шанувальників і колекціонерів по всьому світу Її ціни на перепродажах сягають шалених позначок.

Після того випустили велику кількість інтерпретацій з різноманітними колірними гамами, але повернення класичного кольору “Beluga” спричинило неймовірний ажіотаж серед прихильників. І навіть більше: дизайнери додали до малюнка світловідбивні елементи.

Кросівки можна буде придбати 18 грудня 2021 року. Найімовірніше це буде доступно через adidas і YEEZY SUPPLY. Їх ціна становитиме $220.