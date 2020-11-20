Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі співачки.

Режисером відео на пісню “Gorit” виступила Таня Муінне. Авторський сингл був написаний спільно з другом і продюсером співачки Потапом за участю MOZGI Studios.

“Цей кліп – відображення того, як я змінилася, і того, яка я зараз”, – зазначила Надя.

Нагадаємо, в березні цього року Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом потрапили в російський ролик “самоізоляція” про COVID-19 в програмі “Вечірній Ургант” на “Першому каналі” Росії. На відео вони фігурують з відомими російськими виконавцями: Тіматі, Філіпом Кіркоровим, Іваном Ургантом та іншими.