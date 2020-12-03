Світська левиця Періс Гілтон зворушливо привітала свою відому подругу Брітні Спірс з днем народження.

Гілтон вирішила зробити це публічно та поділилася архівними фото в Instagram.

Знаменитість змонтувала відео з різноманітних фото. На них юні Гілтон та Спірс позують на різноманітних заходах та вечірках.

“З днем народження Брітні Спірс! Стільки веселих спогадів разом. Ти така мила душа, прекрасна всередині та зовні із золотим серцем. Бажаю тобі найкращого і надсилаю тобі море любові”, – зворушливо написала Періс.

Коментатори залюбки приєдналися до вітань.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)