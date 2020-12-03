Гілтон вирішила зробити це публічно та поділилася архівними фото в Instagram.
Знаменитість змонтувала відео з різноманітних фото. На них юні Гілтон та Спірс позують на різноманітних заходах та вечірках.
“З днем народження Брітні Спірс! Стільки веселих спогадів разом. Ти така мила душа, прекрасна всередині та зовні із золотим серцем. Бажаю тобі найкращого і надсилаю тобі море любові”, – зворушливо написала Періс.
Коментатори залюбки приєдналися до вітань.
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- Американська поп-співачка Брітні Спірс в день свого народження випустила раніше невидану пісню “Swim In The Stars”. Нова пісня увійде в перевидання обмеженого тиражу альбому “Glory”, яке вийде 4 грудня. Цікаво, що спочатку композиція “Swimming In The Stars” призначалася для цього альбому, але в підсумку до нього не увійшла.