Про це повідомляє CNN.

Фігура “малюк Трамп” висотою 6 метрів була створена напередодні першого візиту президента США до Великобританії, коли сотні тисяч британців вийшли на вулиці країни в знак протесту проти його присутності в країні. З тих пір вона з’являлася в Вашингтоні, а також на декількох мітингах Трампа і в міжнародних турах.

Тепер куля буде виставлена в міському музеї поряд з іншими експонатами, пов’язаними з громадськими протестами в британській столиці.

“Ми сподіваємося, що ця “дитина” в музеї стане нагадуванням про той час, коли Лондон виступив проти Трампа, а також дозволить підказати тим, хто його бачить, як вони можуть продовжувати боротьбу з політикою ненависті”, – заявили в команді, яка створила цю фігуру.

‘Trump Baby’ blimp that followed him across the world acquired by British museum https://t.co/9uN702RPTy pic.twitter.com/POX0y2Lq7I

— The Hill (@thehill) January 18, 2021