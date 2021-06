Про це повідомляють #Букви.

Продаж наггетсу відбувся 4 червня. Продавець, користувач під ніком Polizna, отримав за унікальний шматочок курятини 100 тисяч доларів. Початкова вартість лоту була лише 99 центів.

Той самий наггетс був у спеціальному комбо-наборі BTS, який придбав Polizna. Шматочок за формою нагадав власнику персонажа популярної гри Among Us, бо він має дві характерні “ніжки”. Тож він спробував продати цю дивину, пообіцявши, що покупець отримає незвичний наггетс замороженим та у вакуумній упаковці.

На момент, коли вартість лоту вже досягла понад 34 тисяч доларів, він привернув увагу розробників Among Us. В офіційному акаунті в Twitter вони висловили здивування тим, що відбувається.

Тоді доєднався і офіційний аккаунт Xbox. Там припустили, що цей наггетс стане таким самим відомим, як сичуанський соус після виходу мультсеріалу “Рік і Морті”. Утім його продали на eBay, але за набагато менші гроші.

Новину про продаж наггеса за таку значну суму розробники гри відреагували не меншим здивуванням.

THE NUGGET SAGA IS OVER 🐔🍗

the Among Us shaped chicken nugget (https://t.co/9I02dtWdmf) has sold for $99,997.00 + shipping????????????

here is a cursed tribute to a strange week, may the winner be blessed by the bean form forever pic.twitter.com/cJwFyj9XtB

— Among Us 🐥 cursed friday (@AmongUsGame) June 4, 2021