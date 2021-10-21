Міла Куніс зізналась в цьому в американському ток-шоу TheEllenShow.
Справа у тому, що в дошкільному навчальному закладі доньку Міли Куніс штовхнула інша дитина.
“Моя дочка повернулася і сказала:”Така-то дитина штовхнула мене”. І я інстинктивно спитала: “А ти її відштовхнула? “Моя донька сказала: “Ні”, – пояснила Куніс.
Тоді вона порадила своїй дочці наступного разу дати відсіч та відштовхнути кривдника.
За словами Куніс, це сильно шокувало її чоловіка – актора Ештона Катчера.
“Я побачила його обличчя, на якому читалось “ні”, – сказала Міла Куніс.
“Ти захищаєш себе і кажеш “ні, дякую”. Звичайно, не потрібно зіштовхувати іншу дитину зі сходів, гойдалок або гірки”, – наголосила акторка.
Однак додала, що вважає цей випадок своїм найбільшим батьківським провалом.
- Нагадаємо, голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Катчер зняли жартівливе відео, в якому відповіли на критику їх підходу до купання дітей.