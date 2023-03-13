Про це інформує CNN.
Зазначено, що режисер фільму Деніел Роер задокументував розслідування замаху на вбивство, спричиненого політичною позицією Навального. Крім того, кінострічка також отримала премію BAFTA за найкращий документальний фільм у лютому.
“Дякую академії, що відзначили наш фільм. Журналіст-розслідувач Христо Грозев, Марія Певчих – команда, яка плідно працювала над створенням стрічки. Вся наша родина – Юля, Даша, Захар – це родина Олексія Навального”, – звернувся до глядачів режисер.
Як повідомляє видання, посилаючись на свої джерела, донька Навального Даша нещодавно розповіла, що її батько продовжує закликати президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні. “Ми не припинимо протестувати, доки не закінчиться війна”, – сказала вона.
Також додається, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною “Новачок” у 2020 році. Постраждалий, своєю чергою, відкрито звинуватили Кремль. Натомість – Росія заперечує будь-яку причетність. Через декілька місяців проведених у Німеччині, де Навальний проходив реабілітацію після отруєння, він повернувся до Москви і був заарештований. Спочатку він був засуджений до двох з половиною років, а потім отримав дев’ять років за окремими звинуваченнями в крадіжках свого антикорупційного фонду.
За словами Даши Навальної, головна мета роботи її батька та фонду боротьби з корупцією “полягає в тому, щоб Росія стала вільною державою, мала відкриті вибори, свободу преси та слова”.
- Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що йому та його сім’ї заборонили відвідати церемонію вручення кінопремії BAFTA у Лондоні, тому що він “несе загрозу громадській безпеці”.
- Прем’єр-міністр уряду Республіки Болгарії Гилиб Донєв заявив, що оголошення Російською Федерацією болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва в розшук є неприпустимим “наступом на свободу слова”.