Кінострічка "Навальний", у центрі якої дослідження змови щодо отруєння російського борця з корупцією та колишнього кандидата в президенти Олексія Навального, став преможцем премії "Оскар - 2023" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Про це інформує CNN.

Зазначено, що режисер фільму Деніел Роер задокументував розслідування замаху на вбивство, спричиненого політичною позицією Навального. Крім того, кінострічка також отримала премію BAFTA за найкращий документальний фільм у лютому.

“Дякую академії, що відзначили наш фільм. Журналіст-розслідувач Христо Грозев, Марія Певчих – команда, яка плідно працювала над створенням стрічки. Вся наша родина – Юля, Даша, Захар – це родина Олексія Навального”, – звернувся до глядачів режисер.

Як повідомляє видання, посилаючись на свої джерела, донька Навального Даша нещодавно розповіла, що її батько продовжує закликати президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні. “Ми не припинимо протестувати, доки не закінчиться війна”, – сказала вона.

Також додається, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною “Новачок” у 2020 році. Постраждалий, своєю чергою, відкрито звинуватили Кремль. Натомість – Росія заперечує будь-яку причетність. Через декілька місяців проведених у Німеччині, де Навальний проходив реабілітацію після отруєння, він повернувся до Москви і був заарештований. Спочатку він був засуджений до двох з половиною років, а потім отримав дев’ять років за окремими звинуваченнями в крадіжках свого антикорупційного фонду.

За словами Даши Навальної, головна мета роботи її батька та фонду боротьби з корупцією “полягає в тому, щоб Росія стала вільною державою, мала відкриті вибори, свободу преси та слова”.