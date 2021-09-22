Американська акторка Ума Турман розповіла, що у 15 років завагітніла від старшого за неї чоловіка. Цю вагітність довелося перервати.

Про це зірка розповіла в есе для Washington Post.

Зокрема, Ума Турман виступила проти заборони абортів у Техасі й розповіла свою відверту історію про аборт у підлітковому віці.

Акторка назвала аборт своєю найтемнішою таємницею. Рішення перервати вагітність вона прийняла спільно з батьками, оскільки відчувала себе нездатною створити стабільну сім’ю.

Акторка зізналася, що під час аборту відчувала пекельний біль. Сьогодні Турман виховує трьох дітей. У неї є дочка Мая і син Левон від ексчоловіка Ітана Хоука, а також дочка Луна від Арпада Бюссона.

“Досі це було моєю найтемнішою таємницею… Зараз мені 51 рік, і я ділюся цим з вами з будинку, де виростила трьох дітей, які є моєю гордістю і радістю. Аборт, який я зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням в моєму житті, яке викликало у мене страждання тоді й засмучує мене досі, але це був шлях до життя, повного радості та любові, яку я відчуваю зараз”, – додала актриса.