Про це зірка розповіла в есе для Washington Post.
Зокрема, Ума Турман виступила проти заборони абортів у Техасі й розповіла свою відверту історію про аборт у підлітковому віці.
Акторка назвала аборт своєю найтемнішою таємницею. Рішення перервати вагітність вона прийняла спільно з батьками, оскільки відчувала себе нездатною створити стабільну сім’ю.
Акторка зізналася, що під час аборту відчувала пекельний біль. Сьогодні Турман виховує трьох дітей. У неї є дочка Мая і син Левон від ексчоловіка Ітана Хоука, а також дочка Луна від Арпада Бюссона.
“Досі це було моєю найтемнішою таємницею… Зараз мені 51 рік, і я ділюся цим з вами з будинку, де виростила трьох дітей, які є моєю гордістю і радістю. Аборт, який я зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням в моєму житті, яке викликало у мене страждання тоді й засмучує мене досі, але це був шлях до життя, повного радості та любові, яку я відчуваю зараз”, – додала актриса.
- 1 вересня набув чинності закон штату Техас (США) щодо заборони абортів після шести тижнів вагітності. Таке рішення спровокувало обурення не лише громадянського суспільства, але й президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Детальніше про те, як реагують на це рішення у США – в матеріалі.