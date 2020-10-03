Американський журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних акторів і актрис світу. В цьому році більше заробляли ті, хто знімався в серіалах.

Рейтинг опублікували в Forbes.

Рейтинг склали відповідно до доходу актрис в період з липня 2019 по червень 2020 року.

Більшість з них – актриси серіалів, а не кіно.

В цілому, ТОП-10 найбільш високооплачуваних актрис заробляють більш ніж в два рази менше акторів-чоловіків. Актриси заробили 254 мільйони доларів, а актори – 545,5 мільйонів доларів.

На першому місці серед високооплачуваних актрис виявилася Софія Вергара, відома роллю в ситкомі “Американська сімейка”. За вказаний період вона заробила 42 мільйони доларів.

На другій позиції голлівудська актриса Анджеліна Джолі. За цей же час вона заробила 35,5 мільйонів доларів. Велика частина її доходу – оплата за ролі в кіно, а не серіалах. Те ж саме у Емілії Блант.

Третє місце у головної героїні “Чудо-жінки 1984” Гал Гадот. Вона заробила 31 мільйон доларів.

Крім них, в рейтингу Мелісса Маккарті, Меріл Стріп, Емілі Блант, Ніколь Кідман, Еллен Помпео, Елізабет Мосс і Віола Дейвіс.

На заробіток актрис вплинула пандемія. Раніше більше заробляли актриси, які знімалися у фільмах. Тепер же більше грошей отримують ті, хто знімаються в серіалах, бо їх робота не так сильно залежить від необхідності проведення кінопрем’єр і прокату.

Також набагато більше стали заробляти актриси, які знімаються для різних проектів стрімінгових платформ.