Найбільші фан-сайти Гаррі Поттера відмовилися співпрацювати з Джоан Роулінг

Два найбільших фан-сайти, присвячені Гаррі Поттеру, незадоволені поглядами автора Джоан Роулінг на трансгендерів, тому відмовилися від співпраці з письменницею.

Про це повідомляє видання Deadline.

Зокрема, представники сайтів Leaky Caldron і Mugglenet, які мають більше одного мільйона підписників у Facebook, заявили, що вони більше не надаватимуть лінки на особистий сайт Роулінг, використовувати її фотографії або писати про неї.

За їх словами, особисті погляди письменниці суттєво розходяться зі ставленням, показаним у її книгах.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.