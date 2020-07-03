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Найбільші фан-сайти Гаррі Поттера відмовилися співпрацювати з Джоан Роулінг

Два найбільших фан-сайти, присвячені Гаррі Поттеру, незадоволені поглядами автора Джоан Роулінг на трансгендерів, тому відмовилися від співпраці з письменницею.

П’ятниця, 3 липня 2020, 18:24

Про це повідомляє видання Deadline.

Зокрема, представники сайтів Leaky Caldron і Mugglenet, які мають більше одного мільйона підписників у  Facebook, заявили, що вони більше не  надаватимуть лінки на особистий сайт Роулінг, використовувати її фотографії або писати про неї.

За їх словами, особисті погляди письменниці суттєво розходяться зі ставленням, показаним у  її книгах.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.

Теги: скандал, Гарри Поттер, ЛГБТ, Роулинг

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