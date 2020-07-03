Найбільші фан-сайти Гаррі Поттера відмовилися співпрацювати з Джоан Роулінг

Про це повідомляє видання Deadline.
Зокрема, представники сайтів Leaky Caldron і Mugglenet, які мають більше одного мільйона підписників у Facebook, заявили, що вони більше не надаватимуть лінки на особистий сайт Роулінг, використовувати її фотографії або писати про неї.
За їх словами, особисті погляди письменниці суттєво розходяться зі ставленням, показаним у її книгах.
Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.
- Раніше повідомлялося, що бренд L’Oreal вирішив відновити співпрацю з темношкірою трансмоделлю Манро Бергдорф, яку три роки тому звільнили за слова про “расове насильство білих людей”.