Найяскравіші вбрання церемонії American Music Awards 2020

22 листопада в Лос-Анджелесі відбулася церемонія American Music Awards 2020. Навіть епідемія не змогла перешкодити проведенню заходу. Серед номінантів цього року - The Weeknd, Megan Thee Stallion, Дженніфер Лопес, BTS і інші.

Видання Instyle зібрало кращі образи знаменитостей на премії American Music Awards 2020.

Церемонія проходила за традицією в Microsoft Theater. Найбільше статуеток в цьому році зібрали виконавці The Weeknd і Родді Річ.

А ось Дженніфер Лопес, Кара Делевінь, Дуа Ліпа, Меган Фокс і інші продемонстрували свої яскраві вбрання.

Ведуча церемонії актриса Тараджі Хенсон прийшла на церемонію в блискучому короткій сукні з бахромою. В руках вона тримала пластикову маску, а свій образ завершила тюрбаном.

Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес з’явилася на церемонії вручення American Music Awards в блискучому вбранні сріблястого кольору. На Дженніфер Лопес костюм з нової колекції модного будинку Balmain. Костюм, що складається з топа з глибоким декольте і спідниці-максі з високим розрізом, повністю розшитий кристалами Swarovski.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Актриса позувала в асиметричному топі з запахом і міні-спідниці з високою талією смарагдового кольору. Вона доповнила свій образ довгими діамантовими сережками і кольє. Machine Gun Kelly вибрав білий атласний костюм Balmain і футуристичні металеві високі кеди.

Дуа Ліпа

Співачка з’явилася на церемонії в сукні від Версаче.

Малума

Співак з’явився на червоній доріжці в костюмі від Dzojchen.

Гурт BTS

Професійний танцюрист Дерек Хаф був одягнений в водолазку і двобортний костюм з поясом.

Кара Делевінь

Модель і актриса була одягнена в сміливий костюм металевого кольору від Veronica Lake і в “голий” корсет.

Бібі Рекса

Співачка Doja Cat

Співачка Сіара прийшла на церемонію в червоному платті з високим розрізом, плавним шлейфом, романтичними рукавами і графічним чорним лацканом.

Лаверн Кокс вийшла на червону доріжку в сукню кольору розплавленого золота з прозорою накидкою.

The Weeknd прийшов на церемонію в лицьових пов’язках.

Періс Хілтон

Модельєр, актриса, телезірка Крістін Кавалларі в обтягуючій сукні з високим коміром і стопками браслетів.