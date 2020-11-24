Найяскравіші вбрання церемонії American Music Awards 2020

Видання Instyle зібрало кращі образи знаменитостей на премії American Music Awards 2020.
Церемонія проходила за традицією в Microsoft Theater. Найбільше статуеток в цьому році зібрали виконавці The Weeknd і Родді Річ.
А ось Дженніфер Лопес, Кара Делевінь, Дуа Ліпа, Меган Фокс і інші продемонстрували свої яскраві вбрання.
Ведуча церемонії актриса Тараджі Хенсон прийшла на церемонію в блискучому короткій сукні з бахромою. В руках вона тримала пластикову маску, а свій образ завершила тюрбаном.
Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес з’явилася на церемонії вручення American Music Awards в блискучому вбранні сріблястого кольору. На Дженніфер Лопес костюм з нової колекції модного будинку Balmain. Костюм, що складається з топа з глибоким декольте і спідниці-максі з високим розрізом, повністю розшитий кристалами Swarovski.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Актриса позувала в асиметричному топі з запахом і міні-спідниці з високою талією смарагдового кольору. Вона доповнила свій образ довгими діамантовими сережками і кольє. Machine Gun Kelly вибрав білий атласний костюм Balmain і футуристичні металеві високі кеди.
Дуа Ліпа
Співачка з’явилася на церемонії в сукні від Версаче.
Малума
Співак з’явився на червоній доріжці в костюмі від Dzojchen.
Гурт BTS
Професійний танцюрист Дерек Хаф був одягнений в водолазку і двобортний костюм з поясом.
Кара Делевінь
Модель і актриса була одягнена в сміливий костюм металевого кольору від Veronica Lake і в “голий” корсет.
Бібі Рекса
Співачка Doja Cat
Співачка Сіара прийшла на церемонію в червоному платті з високим розрізом, плавним шлейфом, романтичними рукавами і графічним чорним лацканом.
Лаверн Кокс вийшла на червону доріжку в сукню кольору розплавленого золота з прозорою накидкою.
The Weeknd прийшов на церемонію в лицьових пов’язках.
Періс Хілтон
Модельєр, актриса, телезірка Крістін Кавалларі в обтягуючій сукні з високим коміром і стопками браслетів.
- У Каліфорнії пройшла щорічна церемонія вручення премій People’s Choice Awards. Незважаючи на епідемію коронавируса і відсутність глядачів, зірки все ж змогли показали своє вбрання.