#Букви зібрали кращі образи на червоній доріжці.

Дизайнерка Гарріс Рід і Іман в Harris Reed.

Jeff Kravitz/FilmMagic

Співачка Біллі Айліш в Oscar De La Renta.

Джіджі Хадід в Prada.

Mike Coppola/Getty Images

Ізабель Юппер в Balenciaga.

Theo Wargo/Getty Images

Актор Тімоті Шаламе в Haider Ackermann і Converse.

Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Модельєрка Донателла Версаче

Фото: Instagram

Кім Кардашьян в Balenciaga і, ймовірно, Демна Гвасалія.

John Shearer/WireImage

Елла Емхофф в Stella McCartney.

John Shearer/WireImage

Модель Емілі Ратаковскі у сукні від Вери Вонг.

Фото: Instagram

Акторка Шерон Стоун у сукні від Тома Брауна.

Фото: Instagram

Lil Nas X двічі переодягнувся прямо на червоній доріжці: спочатку скинув хутряну накидку, а потім – золоті обладунки. У підсумку залишився у комбінезоні від Версаче.

Фото: Instagram

Кайя Гербер в Oscar de la Renta.

Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Деніел Леві в Loewe і прикрасах Cartier.

ANGELA WEISS / AFP

Kid Cudi в Louis Vuitton.

Angela WEISS / AFP

Вупі Голдберг в Valentino.

John Shearer/WireImage

Піт Девідсон в Thom Browne.

Mike Coppola/Getty Images

Дизайнер Джеремі Скотт і Ірина Шейк в Moschino.

John Shearer/WireImage

Наталія Брайант в Conner Ives.

John Shearer/WireImage

Кара Делевінь в Dior.

Taylor Hill/WireImage

Анна Вінтур в Oscar De La Renta.

Theo Wargo/Getty Images

Граймc в Iris Van Herpen

Theo Wargo/Getty Images

Вірджіл Абло в Louis Vuitton

Mike Coppola/Getty Images

Кендалл Дженнер

Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес у Ralph Lauren.

Ріанна в Balenciaga з’явилася на заході зі своїм бойфрендом ASAP Rocky.

Taylor Hill/WireImage

Раніше повідомлялося, що актор Тімоті Шаламе, співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака та поетеса Аманда Ґорман стануть ведучими балу Інститута костюма Met Gala.

  • Модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян з’явилася на публіці в аутфіті від Balenciaga. Зірка обрала кілька шкіряних речей відразу й доповнила образ балаклавою.