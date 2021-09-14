13 вересня в Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний бал Met Gala. У минулому році захід скасували через пандемію.

#Букви зібрали кращі образи на червоній доріжці.

Дизайнерка Гарріс Рід і Іман в Harris Reed.

Співачка Біллі Айліш в Oscar De La Renta.

Джіджі Хадід в Prada.

Ізабель Юппер в Balenciaga.

Актор Тімоті Шаламе в Haider Ackermann і Converse.

Модельєрка Донателла Версаче

Фото: Instagram

Кім Кардашьян в Balenciaga і, ймовірно, Демна Гвасалія.

Елла Емхофф в Stella McCartney.

Модель Емілі Ратаковскі у сукні від Вери Вонг.

Акторка Шерон Стоун у сукні від Тома Брауна.

Lil Nas X двічі переодягнувся прямо на червоній доріжці: спочатку скинув хутряну накидку, а потім – золоті обладунки. У підсумку залишився у комбінезоні від Версаче.

Фото: Instagram

Кайя Гербер в Oscar de la Renta.

Деніел Леві в Loewe і прикрасах Cartier.

Kid Cudi в Louis Vuitton.

Вупі Голдберг в Valentino.

Піт Девідсон в Thom Browne.

Дизайнер Джеремі Скотт і Ірина Шейк в Moschino.

Наталія Брайант в Conner Ives.

Кара Делевінь в Dior.

Анна Вінтур в Oscar De La Renta.

Граймc в Iris Van Herpen

Вірджіл Абло в Louis Vuitton

Кендалл Дженнер

Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес у Ralph Lauren.

Ріанна в Balenciaga з’явилася на заході зі своїм бойфрендом ASAP Rocky.

Раніше повідомлялося, що актор Тімоті Шаламе, співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака та поетеса Аманда Ґорман стануть ведучими балу Інститута костюма Met Gala.