Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще доволі "сира": користувачі стикаються з численними багами.

Видання GameSpot зробило добірку найкращих багів та глітчів.

У ролику зображено безліч моментів, знайомих багатьом гравцям. Серед них і те, як Джекі забуває в повітрі пістолети чи палички для локшини, і те, як невпевнено мнеться і намотує кола перед неігровими персонажами.

Показали і те, як за невідомими траєкторіями літають автівки. Без персонажів (зокрема і таких, що втратили штани), що застрягли у Т-позах, теж не обійшлося. Загалом таких фрагментів назбиралося на 8 хвилин відео.

Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.

Гру Cyberpunk 2077 було анонсовано у травні 2012 році. У 2018 році було презентовано перший трейлер. Cyberpunk 2077 мала вийти ще у квітні поточного року, проте дату релізу було зсунуто на вересень, потім на жовтень, і врешті-решт на 10 грудня.