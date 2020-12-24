Наймиліші відео і фото тварин, які святкують Різдво

Напередодні Різдва журнал People зібрав наймиліші відео і фотографії тварин в святковому настрої.

Підбірка опублікована на сайті видання.

Одна австралійська родина знайшла на своїй ялинці несподіваний святковий пухнастий сюрприз. Повернувшись додому вони побачили на новорічному дереві коалу.

Лондонський зоопарк ZSL підніс горилам упаковані “різдвяні подарунки”, з якими тварини люблять грати.

Восьминіг Грут, мешканець Тихоокеанського акваріума, до свята отримав банку з частуваннями.

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Кенгуру в зоопарках Вікторії в Австралії радіють своїм подарункам.

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У минулому році Санта відвідав тварин зоопарку Цинциннаті, доставивши подарунки для червоних панд, гепарда і дуже велику коробку для його найвідомішої мешканки – бегемота Фіони.

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А ось лами з лондонського зоопарку ZSL, Анде і Дейнті, потрапили в “список неслухняних” за те, що з’їли святкові прикраси.

У чиказькому зоопарку Лінкольн-парк навіть тюлені насолоджуються щорічною різдвяною виставкою.

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Слони в зоопарку Окленда в якості подарунків отримали ялинки, якими із задоволенням поласували.

У вольєрах сурикатів в лондонському зоопарку ZSL встановили мініатюрні поштові скриньки, і тепер тварини “відправляють” Санта Клаусу свої різдвяні побажання.

У зоопарку Цинциннаті гепарди отримали різдвяні шкарпетки для подарунків.

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Родинам такинів із зоопарку Сан-Дієго доглядачі подарували лід, сніг та їстівні вінки.

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Морському левові із зоопарку Сент-Луїса піднесли штучного родича.

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У зоопарку Брукфілд недалеко від Чикаго діти можуть відправляти листи тваринам, а олені Джозі і Банні стежать за цим процесом.

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А в Ньюпортском акваріумі Санта відвідав окуня і навіть почухав йому спинку.

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