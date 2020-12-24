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Наймиліші відео і фото тварин, які святкують Різдво

Напередодні Різдва журнал People зібрав наймиліші відео і фотографії тварин в святковому настрої.

Четвер, 24 грудня 2020, 14:25

Підбірка опублікована на сайті видання.

Одна австралійська родина знайшла на своїй ялинці несподіваний святковий пухнастий сюрприз. Повернувшись додому вони побачили на новорічному дереві коалу.

Лондонський зоопарк ZSL підніс горилам упаковані “різдвяні подарунки”, з якими тварини люблять грати.

Восьминіг Грут, мешканець Тихоокеанського акваріума, до свята отримав банку з частуваннями.

 

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Публикация от Aquarium of the Pacific🐋 (@aquariumpacific)

Кенгуру в зоопарках Вікторії в Австралії радіють своїм подарункам.

 

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Публикация от Zoos Victoria (@zoosvictoria)

У минулому році Санта відвідав тварин зоопарку Цинциннаті, доставивши подарунки для червоних панд, гепарда і дуже велику коробку для його найвідомішої мешканки – бегемота Фіони.

 

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Публикация от Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo)

А ось лами з лондонського зоопарку ZSL, Анде і Дейнті, потрапили в “список неслухняних” за те, що з’їли святкові прикраси.

У чиказькому зоопарку Лінкольн-парк навіть тюлені насолоджуються щорічною різдвяною виставкою.

 

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Публикация от Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo)

Слони в зоопарку Окленда в якості подарунків отримали ялинки, якими із задоволенням поласували.

У вольєрах сурикатів в лондонському зоопарку ZSL встановили мініатюрні поштові скриньки, і тепер тварини “відправляють” Санта Клаусу свої різдвяні побажання.

У зоопарку Цинциннаті гепарди отримали різдвяні шкарпетки для подарунків.

 

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Публикация от Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo)

Родинам такинів із зоопарку Сан-Дієго доглядачі подарували лід, сніг та їстівні вінки.

 

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Публикация от San Diego Zoo (@sandiegozoo)

Морському левові із зоопарку Сент-Луїса піднесли штучного родича.

 

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Публикация от Saint Louis Zoo (@stlzoo)

У зоопарку Брукфілд недалеко від Чикаго діти можуть відправляти листи тваринам, а олені Джозі і Банні стежать за цим процесом.

 

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Публикация от Brookfield Zoo (@brookfieldzoo)

А в Ньюпортском акваріумі Санта відвідав окуня і навіть почухав йому спинку.

 

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Публикация от Newport Aquarium (@newport_aquarium)

  • 8-річний хлопчик Монті написав лист прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, у якому запитав, чи принесе Санта йому подарунки цьогоріч, оскільки у світі вирує пандемія коронавірусу. Несподівано, Джонсон відповів йому.
Теги: фото, відео, тварини

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