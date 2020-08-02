Про це повідомляє сайт фінського кабміну.
Урочистий захід пройшов напередодні. Весілля відбулося в офіційній резиденції прем’єр-міністра Фінляндії Кесяранта в Гельсінкі. На нього були запрошені близькі родичі і друзі пари – 40 гостей.
Молодята перебувають у відносинах вже 16 років. У пари є маленька дочка.
“Я щаслива і вдячна за те, що можу розділити своє життя з коханою людиною”, – написала Марін в Instagram.
- У грудні 2019 року у Фінляндії обрали наймолодшого в світі прем’єр-міністра. Їм стала 34-річна Санна Марін.