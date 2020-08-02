Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка є наймолодшою главою уряду в світі, вийшла заміж за свого обранця Маркуса Райкконена.

Про це повідомляє сайт фінського кабміну.

Урочистий захід пройшов напередодні. Весілля відбулося в офіційній резиденції прем’єр-міністра Фінляндії Кесяранта в Гельсінкі. На нього були запрошені близькі родичі і друзі пари – 40 гостей.

Молодята перебувають у відносинах вже 16 років. У пари є маленька дочка.

“Я щаслива і вдячна за те, що можу розділити своє життя з коханою людиною”, – написала Марін в Instagram.