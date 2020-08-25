Співачка Біллі Айліш поділилася в Мережі неприємною історією про те, як її маленький пітбуль зіпсував її колекцію кросівок.

Відповідне відео зірка опублікувала в Instagram.

Як відомо, цієї весни Біллі Айліш, як і Майлі Сайрус та Кара Делевінь, перебуваючи на самоізоляції через епідемію COVID-19, вирішила завести собаку.

Співачка взяла з притулку для собак у Лос-Анджелі Angel City Pit Bulls маленького пітбуля. Яке Біллі дала ім’я новому другу — невідомо, однак в Instagram-історіях вона називала цуценя “Маленька безіменна мавпочка”.

Айліш рідко публікує фото або відео з цуценям, але тепер вирішила розповісти про неприємну історію за його участю, яка сталася напередодні.

В історіях співачка розповіла, що прийшла додому, пішла до своєї кімнати й відчула неприємний запах. Там вона виявила, що її пес наклав у її кросівки.

Вона показала свою велику колекцію взуття та жартома розповіла про новий “принт” на її кросівках.

Нічого особливого, просто Біллі Айліш показала, як її цуценя 💩 їй в кросівки 😅 pic.twitter.com/ppxUBzF9sg — Букви (@Bykvu) August 25, 2020