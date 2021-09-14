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51-річна Кембелл представила нову колекцію, яка містить чоловічі й жіночі худі, світпентси, а також комплекти білизни в сірих, білих і синіх відтінках.

На деяких кадрах модель позує топлес, акцентуючи на білизні з нової колекції.

Знімання рекламної фотосесії відбулися на віллі Неккі Кампільо – історичній резиденції в Мілані, Італія.

Це вже друга колекції, створена брендом Calvin Klein у колаборації з Kith. Першу колаборацію бренди представили у вересні 2020 року. Її обличчям стала супермодель Джіджі Хадід.

Як відомо, 18 травня цього року Кемпбелл несподівано оголосила, що вперше стала матір’ю, і опублікувала фото доньки. На знімку в Instagram зображені ніжки дитини в долоні моделі. Інших подробиць материнства Кемпбелл не озвучила, як і імені дитини.

Як зазначає People із посиланням на джерело, Кемпбелл роками думала про материнство. “Вона давно хотіла дитину, більш ніж 10 років”, – поінформувало джерело видання.